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Володин объяснил провал Шольца на региональных выборах

12:05
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Правительство Шольца непопулярно

Итоги выборов в региональные парламенты Саксонии и Тюрингии показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну. Такое заявление сделал в понедельник, 2 сентября, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.
Региональные выборы в ФРГ стали серьезным ударом для Шольца

Как написал политик в своем Telegram-канале, правительство Шольца непопулярно. Уже всем очевидно, что он ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан.

Экономика Германии находится в кризисе, а "Шольц втянул свою страну в войну на Украине", превратив ее в главного поставщика вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсора. Все это происходит на фоне неэффективной миграционной политики.

Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как Шольц и его правительство могут руководить Германией еще год, резюмировал Володин.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что провальные результаты выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии нанесли тяжелый удар по позициям Шольца — это знаменует огромный риск для политика на общенациональных выборах, которые пройдут через год.

При этом Шольц, побывав в Молдавии, высказывался не о внутренних проблемах ФРГ, требующих решения, а о помощи Кишиневу, поскольку "Россия и пророссийские деятели пытаются дестабилизировать вашу страну". Он заверил, что "Германия на стороне Молдавии, мы окажем стране посильную поддержку".

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Вячеслав Володин
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