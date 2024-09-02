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В центре Калиниграда загорелась многоэтажка

12:11
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Пожар серьезный

В центре Калининграда загорелось многоэтажный жилой дом.

ЧП произошло по адресу: улица Эпроновская, 20. Огонь охватил технический этаж на площади 200 квадратных метров, сообщили в МЧС. На кадрах видно, как густой столб черного дыма поднимается над зданием, а на землю падает обшивка.

Информации о пострадавших пока нет. На место выехал врио губернатора Алексей Беспрозванных.

"Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС", - написал он в своем telegram-канале.

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