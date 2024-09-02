США и их союзники никого не считают равными себе, это надо исправить

США и их союзники постоянно нарушают ключевой принцип устава ООН - суверенное равенство государства. Страны Запада никого не считали и не считают за равных себе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул, что это положение надо исправлять. Для этого надо оРликвидировать любую зависимость от финансовых, технологических и прочих механизмов, которыми Запад так кичился, предлагая всем свои услуги. Именно их он сейчас использует против всех, кто хочет быть самостоятельным, сказал Лавров на встрече преподавателями и студентами МГИМО.

По словам главы МИД, Россия как мировая держава играет уравновешивающую роль в международной политике. У Москвы есть такой надежный партнер, как Пекин. Этот дуэт на международной арене играет стабилизирующую роль и выполняет очень важную функцию. У него есть ясный и понятный образ будущего - многополярность, приводит слова Лаврова ТАСС.

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