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Лавров рассказал, как сорвались переговоры по безопасности в Черном море

12:32
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Украина отказалась от собственных требований

На переговорах с участием Турции о безопасности в Черном море Киев предлагал включить в итоговый документ пункт о безопасности атомных станций. Об этом в понедельник, 2 сентября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Как уточнил дипломат, эту инициативу украинская сторона выдвинула "в последний момент". Россия была готова согласиться с предложением Украины по АЭС, хотя, "казалось бы, не к месту".

Однако позже Киев от него сам отказался, "тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, это их не устраивает". Лавров предположил, что у Киева уже тогда могли быть планы "бомбить АЭС", сообщает РИА Новости.

В апреле источники рассказали, что киевский режим отказался от соглашения с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, хотя Анкара в посредническом статусе в течение двух месяцев вела переговоры на эту тему с Москвой и Киевом.

Между тем глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации США в Черном море. Как сообщили в ведомстве, над акваторией возросла интенсивность полктов американских стратегических беспилотников, осуществляющих разведку в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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