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В НАТО напомнили Польше о традиции консультироваться по опасным решениям

12:49
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Речь идет о позиции Варшавы по ликвидации российских ракет над Украиной

В Североатлантическом альянсе принято консультироваться с партнерами, прежде чем ввязываться в то, что может иметь опасные последствия. Такое заявление сделал в понедельник, 2 сентября, заместитель генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг Мирча Джоанэ.
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Этот комментарий последовал после того, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша обязана сбивать российские ракеты над Украиной, несмотря на позицию НАТО.

Вслед за этим в интервью The Financial Times Мирча Джоанэ напомнил, что "польские союзники всегда были безупречны в консультациях внутри альянса".

Замгенсека НАТО подчеркнул, что блок всегда остается на стороне суверенного права каждого союзника создавать условия для национальной безопасности. При этом альянс не отказывается от помощи Украине, только будет делать это с позиции избегания эскалации конфликта.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО должна быть готова к военной конфронтации, привести к которой, по мнению польского лидера, может только одно: победа России в столкновении с Украиной.

При этом заместитель главы польского Минобороны Павел Залевский подчеркивал, что украинские военные не будут проходить обучение на польской территории из-за дороговизны и продолжительности этого процесса, а также из-за сложностей в его организации.

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