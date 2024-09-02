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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Скучное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село взяли военнослужащие подразделений группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение семи бригадам ВСУ возле Дзержинска, Нелеповки, Селидово, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика в ДНР. Отражены девять контратак противника.

За сутки украинская армия на данном направлении потеряла до 475 военнослужащих и шесть единиц техники.

Накануне ВС России освободили в ДНР населенные пункты Птичье и Выемка. Бойцы группировки войск "Центр" продолжают наступление в глубину обороны противника.

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