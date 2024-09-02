Сергей Собянин открыл обновленную школу на юго-западе Москвы

В 2025 году завершится обновление 50 зданий школ

Новый учебный год! Новые планы и мечты. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поздравил всех с Днём знаний. Особые слова приветствия - первоклассникам, которые отправляются навстречу открытиям, а также - знакомству с новыми друзьями и учителями. Утром глава города посетил школу в Обручевском районе столицы, которая была отремонтирована по московскому стандарту.

С рюкзаками и букетами наперевес они трогательно улыбаются в камеру. В кадре - и нарядный с яркими бирюзовыми акцентами учебный корпус школы 1514 на юго-западе столицы. Здание открылось после комплексной реконструкции по московскому стандарту. Все первоклассники с родителями собираются на торжественную линейку в спортивном зале. Под аплодисменты и при поддержке опытных девятиклассников звучит первый звонок.

В первый день учебного года - все уроки по расписанию. И маленькие школьники с волнением идут на первые занятия. Новый корпус открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот учебный корпус школы 1514 вошел в пилотный проект программы "Моя школа", и здесь все преобразилось - стало больше света, появилось многофункциональное пространство для лекций, выставок и общих мероприятий. Вся мебель трансформируется под любые задачи, а классы наполнены самыми современными технологиями.

"Именно этот корпус предназначен для 1-6 классов, и для них теперь есть прекрасные лаборатории, прекрасные кабинеты биологии, естествознания. То, что они увидят сегодня, для них, наверное, это будет потрясение", - рассказала Оксана Павлова, заместитель директора школы "1514".

В кабинете биологии в миниатюрных автоматических теплицах школьники смогут выращивать растения. Для прочих экспериментов - просторный лабораторный стол и микроскопы на каждой парте.

"Появились новые микроскопы, появилась веб-камера, и мы можем вместе с ребятами наблюдать, например, клеточное строение. Мы смотрим клеточное строение кожицы лука", - рассказала Анна Иноземцева, учитель биологии школы 1514.

А на уроках информатики дети смогут заняться робототехникой и программированием. "Школа сделана по новому стандарту "Моя школа". Будем приводить все школы города к этому стандарту. Строим очень много школ, но большинство все равно остается в старых школах 1980-х годов. Поэтому мы запустили такой проект в этом году. Поздравляю с Днем знаний вас и ваших детишек, удачи вам, здоровья всем, хорошего настроения", - сказал Собянин.

В этом году в Москве к началу учебного года были подготовлены около 600 образовательных учреждений. Впервые двери открыли более 30 новых школ и садов. Везде прошли праздничные мероприятия.

По проекту "Моя школа" всего сегодня открылись четыре здания в разных районах Москвы - помимо Обручевского, еще в Раменках, Митино и Бабушкинском. И одновременно начаты работы по реконструкции еще 50 школьных зданий. В планах - модернизировать до ста учебных корпусов ежегодно.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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