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В МГУ состоялось посвящение в студенты первокурсников

15:03
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Виктор Садовничий рассказал про университет

Праздник сегодня и в Московском государственном университете. Посвящение в студенты первокурсников.

Вначале состоялась традиционная актовая лекция ректора, где Виктор Садовничий рассказал про университет и выдающихся людях, которые сделали его историю. А затем - торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты. Те, кто только начинает обучение в МГУ, дали клятву служить делу и образованию, науке и Московскому университету.

"Это важно не только для Московского университета, но и для всей страны, чтобы те молодые люди, которые пришли в аудитории, чувствовали, что они счастливы. Как говорил Пушкин: "Университет - это большое счастье", - сказал Виктор Садовничий.

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