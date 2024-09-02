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Школьники смогут принять участие в Национальной технологической олимпиаде

15:06
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Регистрация уже стартовала

В школе 2086 сегодня ученикам рассказали о возможностях участия в Национальной технологической олимпиаде. Она в этом году пройдет уже в десятый раз. Заявки принимаются не только от школьников 5-11 классов, но и от студентов вузов и колледжей.

Регистрация уже открыта. В этом году испытания пройдут в различных технологических направлениях: искусственный интеллект; подводная, летающая и наземная робототехника; автоматизация бизнес-процессов и многих других. Для школьников олимпиада - это возможность получить льготы при поступлении в более чем 100 вузов России.

"Еще более сложные задачи, еще более интересные вызовы, больше технологических компаний и больше возможностей. Те ребята, которые приходят на финал Олимпиады, решают в команде комплексную инженерную задачу. Точно так же, как это происходит в реальных компаниях отрасли, то есть получают возможность довести свой инженерных проект от начала и до конца", - отметил Дмитрий Земцов, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады.

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