В районе Преображенское провели экосубботник

Набережную Черкизовского пруда очистили

Экосубботник прошёл в районе Преображенское! Активисты и волонтёры привели в порядок набережную Черкизовского пруда.

Пластиковые бутылки, банки, обёртки - всё, что оставили после себя отдыхающие, собирали в огромные пакеты. Черкизовский пруд - один из старейших в столице, созданный человеком. Живописный ландшафт и сегодня привлекает горожан, которые порой забывают за собой убирать. Пять лет назад водоём был очищен и теперь нужно лишь поддерживать его состояние.

"Прошлись сегодня по берегу, по тем местам, где любят собираться наши жители, навели порядок. С целью ещё раз обратить внимание на экологические вопросы, обратить внимание на нас с вами, чтобы мы с вами жили в чистоте, и это всё чистое, красивое досталось нашим детям", - отметил Петр Потапов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram