ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В районе Преображенское провели экосубботник

15:09
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Набережную Черкизовского пруда очистили

Экосубботник прошёл в районе Преображенское! Активисты и волонтёры привели в порядок набережную Черкизовского пруда.

Пластиковые бутылки, банки, обёртки - всё, что оставили после себя отдыхающие, собирали в огромные пакеты. Черкизовский пруд - один из старейших в столице, созданный человеком. Живописный ландшафт и сегодня привлекает горожан, которые порой забывают за собой убирать. Пять лет назад водоём был очищен и теперь нужно лишь поддерживать его состояние.

"Прошлись сегодня по берегу, по тем местам, где любят собираться наши жители, навели порядок. С целью ещё раз обратить внимание на экологические вопросы, обратить внимание на нас с вами, чтобы мы с вами жили в чистоте, и это всё чистое, красивое досталось нашим детям", - отметил Петр Потапов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Экосубботник
Экосубботник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.