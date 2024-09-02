На ВДНХ состоялся Московский медиафестиваль

Для детей там подготовили насыщенную программу

На два дня одно из пространств ВДНХ превратилось в большую ярмарку, здесь проходил Московский медиафестиваль, где профессионалы делились секретами индустрии. А посетители с удовольствием встретились с любимыми героями.

Для детей на Медиафестивале приготовили большую и насыщенную программу. Кроме игр, викторин и мастер-классов рассказывали о том, как правильно воспринимать информацию.

"Дети узнают о том, что такое медиа, где достоверная информация, где недостоверная, как быть аккуратным с информационной средой. Потому что мы знаем, что для детей бывает очень сложно ориентироваться", - отметил Валентин Смоляков, генеральный продюсер Московского медиафестиваля.

Взрослым, кстати, тоже было чем заняться. В шатрах, укрывающих от палящего не по-осеннему московского солнца, проходили лекции и творческие встречи. Каждый говорил о том, в чём преуспел: реклама, диджитал, музыка, кино или спорт.

"Сейчас есть национальные проекты, которые способствуют тому, чтобы в любом возрасте любой человек мог заняться спортом. Спорт может играть очень важную роль, в первую очередь, потому что дарит нам удовольствие от общения, от улучшения своего здоровья", - рассказал Василий Артемьев, телеведущий.

Яркий пример - проект "Московское долголетие". У которого, кстати, есть своё издание. "Наша газета распространяется бесплатно в центрах "Московского долголетия", которых сейчас по Москве 130. А также 550 киосках Москвы и в офисах "Мои документы", - рассказала Анна Попомарёва, сотрудник газеты "Московское долголетие".

У многих изданий, телеканалов и радиостанций на площадке свои стенды, где каждый мог узнать, каково это - работать с информацией. И даже открыть для себя несколько профессиональных секретов. В эти последние летние выходные на Медиафестивле каждый нашёл себе развлечение по душе.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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