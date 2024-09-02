В Театре на Ордынке прошел благотворительный спектакль "Маленький принц"

Это произведение - одно из самых читаемых в мире

В Театре на Ордынке прошёл благотворительный показ одного из самых популярных спектаклей - "Маленький принц". В зале - дети из Курской области, ДНР и ЛНР.

Эта философская и очень добрая сказка для них - возможность совершить путешествие в другой мир, прекрасный и трогательный. На сцене - всего три актёра, которые мастерски перевоплощаются в разных героев в течение спектакля.

Любимый текст Экзюпери произносится искренне и легко, живо откликаясь в сердце каждого зрителя. А мультимедийный контент создаёт поистине фантастические ландшафты.

"Это произведение - одно из самых читаемых произведений в мире. В нашем театре этот спектакль идёт с большим успехом, мы иногда играем 2 спектакля в день, иногда три. И у нас полные залы. Причём, на самом деле все реагируют по-своему. Я имею в виду, в разном возрасте", - рассказал Евгений Герасимов, художественный руководитель Театра на Малой Ордынке.

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