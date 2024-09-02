ВС России нанесли групповой удар по украинской инфраструктуре

Поражены объекты в Киеве и Полтаве

Групповой удар с использованием высокоточного оружия большой дальности и беспилотников нанесли минувшей ночью ВС России. Как сообщили в Минобороны, в результате разрушены объекты энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины.

В военном ведомстве уточнили, что поражены объекты, которые производили и ремонтировали авиатехнику и ракетное вооружение. Также разрушены места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.

Украинские источники и пророссийское подполье также сообщают о мощном ударе по украинской инфраструктуре. По их данным, удары пришлись на Святошинский, Голосеевский и Шевченковский районы украинской столицы. Взрывы прогремели также в окрестностях Вышгорода и Борисполя. Предварительно, пострадала котельная в Киеве, загорелось одно из предприятий. В контролируемой Киевом части Херсонской области также поврежден объект инфраструктуры. В Полтавской области повреждено здание промышленного предприятия.

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