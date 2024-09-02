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Из горящего дома в Калининграде спасли двух детей

13:07
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Их вытащили из застрявшего лифта

Спасатели эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в центре Калининграда.

Спасены четыре человека, из них двое детей. Врио губернатора Алексей Беспрозванных уточнил, что жильцов вытащили из застрявшего лифта. 

Тушение пожара продолжается, с огнем ведут борьбу более 50 специалистов и 18 единиц техники, сообщили в МЧС России.

Пожар в многоэтажном доме  на улице Эпроновской вспыхнул утром 2 сентября. Огонь охватил технический этаж на площади 250 квадратных метров. Подробности выясняются. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. 

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Пожар в доме в Калининграде
Пожар в доме в Калининграде
Пожар в доме в Калининграде
Пожар в доме в Калининграде
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