Из горящего дома в Калининграде спасли двух детей

Их вытащили из застрявшего лифта

Спасатели эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки в центре Калининграда.

Спасены четыре человека, из них двое детей. Врио губернатора Алексей Беспрозванных уточнил, что жильцов вытащили из застрявшего лифта.

Тушение пожара продолжается, с огнем ведут борьбу более 50 специалистов и 18 единиц техники, сообщили в МЧС России.

Пожар в многоэтажном доме на улице Эпроновской вспыхнул утром 2 сентября. Огонь охватил технический этаж на площади 250 квадратных метров. Подробности выясняются. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

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