Полезно знать: нацпроект "Демография", кадровые центры "Работа России"

В России идет "перезагрузка" службы занятости
Подобрать хорошие кадры — дело не из простых. Это знает любой руководитель.
Но решение есть! При поддержке национального проекта "Демография" проходит "перезагрузка" службы занятости – открываются новые современные кадровые центры "Работа России". Их уже более шестисот по всей стране.
В кадровом центре за работодателем закрепляется персональный консультант, который будет работать по индивидуальному плану. Он не только подберет специалистов, но и при необходимости организует их обучение до нужного уровня квалификации, а также предложит различные меры финансовой поддержки.
Кадровый центр оказывает услуги и в электронном формате. Найти сотрудников и опубликовать вакансии можно на единой цифровой платформе "Работа России".
Список доступных сервисов впечатляет. На портале также можно принять участие в подготовке своих будущих сотрудников: пригласить к себе на практику или заключить договор на целевое обучение.
Приятная деталь: как в кадровых центрах, так и на портале "Работа России" услуги доступны для организаций любых размеров и форм собственности. И все это абсолютно бесплатно!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram