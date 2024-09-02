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Полезно знать: нацпроект "Демография", кадровые центры "Работа России"

12:52
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

В России идет "перезагрузка" службы занятости

Подобрать хорошие кадры — дело не из простых. Это знает любой руководитель.
Полезно знать: нацпроект "Цифровая экономика"

Но решение есть! При поддержке национального проекта "Демография" проходит "перезагрузка" службы занятости – открываются новые современные кадровые центры "Работа России". Их уже более шестисот по всей стране.

В кадровом центре за работодателем закрепляется персональный консультант, который будет работать по индивидуальному плану. Он не только подберет специалистов, но и при необходимости организует их обучение до нужного уровня квалификации, а также предложит различные меры финансовой поддержки.

Кадровый центр оказывает услуги и в электронном формате. Найти сотрудников и опубликовать вакансии можно на единой цифровой платформе "Работа России".

Список доступных сервисов впечатляет. На портале также можно принять участие в подготовке своих будущих сотрудников: пригласить к себе на практику или заключить договор на целевое обучение.

Приятная деталь: как в кадровых центрах, так и на портале "Работа России" услуги доступны для организаций любых размеров и форм собственности. И все это абсолютно бесплатно!

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