Полезно знать: нацпроект "Безопасные качественные дороги"

По всей стране идёт масштабное обновление общественного транспорта

Быстро и удобно!

По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" по всей стране идёт масштабное обновление общественного транспорта.

За предыдущие четыре года на маршруты вышли в общей сложности почти 6 тысяч единиц новой современной техники.

В этом году к ним прибавились ещё более 5000 автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. В городах открываются новые маршруты, а на существующих сокращается время ожидания.

До конца года поставят ещё более 2300 машин.

Современный общественный транспорт тихий, экологичный и комфортабельный. Удобно в нём и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Автобусы, троллейбусы и трамваи успешно конкурируют с личными автомобилями в поездках по городу. И делают жителей городов более мобильными и… свободными.

Ведь если всё получается успеть быстрее, останется больше времени на то, что важно или приятно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram