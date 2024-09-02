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Полезно знать: нацпроект "Безопасные качественные дороги"

13:01
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

По всей стране идёт масштабное обновление общественного транспорта

Быстро и удобно!
Полезно знать: нацпроект "Модернизация транспортной инфраструктуры"

По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" по всей стране идёт масштабное обновление общественного транспорта.

За предыдущие четыре года на маршруты вышли в общей сложности почти 6 тысяч единиц новой современной техники.

В этом году к ним прибавились ещё более 5000  автобусов,  троллейбусов, электробусов и трамваев. В городах открываются новые маршруты, а на существующих сокращается время ожидания.

До конца года поставят ещё более 2300 машин.

Современный общественный транспорт тихий, экологичный и комфортабельный. Удобно в нём и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Автобусы, троллейбусы и трамваи успешно конкурируют с личными автомобилями в поездках по городу. И делают жителей городов более мобильными и…  свободными.

Ведь если всё получается успеть быстрее, останется больше времени на то, что важно или приятно.

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