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Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму

13:19
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Он начнет действовать 1 июля 2025 года

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт в отношении школьной формы.
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Как уточнило ведомство, утвержден ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)", разработанный Роскачеством и подведомственным Министерству промышленности и торговли России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности.

Национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года. При этом он не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам для изготовления школьной одежды. Ключевые требования ГОСТа — соответствие школьной формы показателям безопасности и качества, например, воздухопроницаемости и износостойкости, сообщает ТАСС.

Предложения вернуть в России единую школьную форму звучали не раз, но депутат Государственной думы Виталий Милонов пошел еще дальше и предложил разработать форму для российских школьников "в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза".

Тем временем москвичи помогли школьникам в новых регионах подготовиться к 1 сентября. Жителя столицы передали для учащихся Донбасса и Новороссии более 50 тысяч единиц канцелярских товаров, обуви, ручек, карандашей, школьной формы и других школьных принадлежностей.

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