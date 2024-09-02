Минобороны Финляндии анонсировало запрет россиянам сделок с недвижимостью

Поправки в законодательство уже разработаны

Министерство обороны Финляндии разработало законопроект, предлагающий ввести для россиян запрет на сделки с недвижимостью. Об этом в понедельник, 2 сентября, объявил руководитель ведомства Антти Хяккянен.

По утверждению финского министра, "это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе".

Хотя предыдущий финский кабмин рекомендовал воздержаться от подобного шага, "ситуация с безопасностью изменилась — Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния на критическую инфраструктуру".

Предполагается, что на рассмотрение финского парламента, с учетом всех этапов законотворческой процедуры, законопроект о запрете россиянам сделок с недвижимостью в Финляндии поступит к концу 2024 года, сообщает "Интерфакс".

Еще в феврале отмечалось, что россияне, которые владели недвижимостью в Финляндии, начали массово ее распродавать на фоне попыток финских властей запретить гражданам России совершать сделки с недвижимостью в юрисдикции Финляндии. По утверждению СМИ, несмотря на отсутствие такой нормы в законодательстве, финские власти сумели сорвать несколько таких транзакций.

В России вводили ограничения на сделки нерезидентов из недружественных стран с недвижимостью, однако они носили краткосрочный характер и были вскоре отменены.

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