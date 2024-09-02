Суд проведет беседу по иску Бакальчук о разводе с мужем

Подготовка состоится через 10 дней

Савеловский районный суд Москвы проведет подготовку к судебному разбирательству по иску Татьяны Бакальчук о разводе с супругом.

Беседа пройдет 12 сентября 2024 года, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ранее суд запрашивал дополнительные материалы по делу, в связи чем движение иска было приостановлено.

О разводе супругов Бакальчук заговорили, когда Владислав рассказал о проблемах в семье, которые оказались связаны с бизнесом. Он заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. Мужчина обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, тот пообещал предпринять меры.

Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним. Она призналась, что решение о разводе не было сиюминутным порывом - разрыву отношений предшествовали долгие конфликты. Бакальчуки прожили в браке 20 лет, у них семеро общих детей.

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