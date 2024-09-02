ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина открыто вербует наемников во Франции

13:33
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Местные власти процессу не препятствуют

Посольство Украины во Франции занимается неприкрытой вербовкой наемников. Призыв вступать в ряды ВСУ размещен на сайте дипведомства. При этом местные власти деятельности украинских представителей никак не препятствуют, сообщили в российском посольстве в Париже.

ФСБ задержала двух колумбийских наемников ВСУ
Очередную группу иностранных наемников уничтожили ВС России в Одессе

Российские дипломаты напомнили, что во Франции наемничество официально запрещено и уголовно наказуемо. При этом власти в Париже официально заявляют, что французы, находящиеся на Украине, якобы являются "добровольцами".

Соответствующая анкета для кандидатов в "солдаты удачи" размещена в открытом доступе на сайте украинского дипведомства. Ранее в МИД России заявляли, что финал для французских наемников на Украине будет одинаково печальным, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие Франции
Военнослужащие Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.