Местные власти процессу не препятствуют

Посольство Украины во Франции занимается неприкрытой вербовкой наемников. Призыв вступать в ряды ВСУ размещен на сайте дипведомства. При этом местные власти деятельности украинских представителей никак не препятствуют, сообщили в российском посольстве в Париже.

Российские дипломаты напомнили, что во Франции наемничество официально запрещено и уголовно наказуемо. При этом власти в Париже официально заявляют, что французы, находящиеся на Украине, якобы являются "добровольцами".

Соответствующая анкета для кандидатов в "солдаты удачи" размещена в открытом доступе на сайте украинского дипведомства. Ранее в МИД России заявляли, что финал для французских наемников на Украине будет одинаково печальным, передает РИА Новости.

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