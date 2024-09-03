Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Новолуние в Деве

Овны

Новолуние рассеивает тучки в голове! Сегодня значимый день для людей, стремящихся изменить обстановку на работе или круг обязанностей, а также заняться здоровьем.

Тельцы

Для вас сегодня откроются новые горизонты в любви, спорте или искусстве. Все начатое в этот день займет важное место в вашей жизни, поэтому не тратьте время зря.

Близнецы

Хороший день для планирования переезда, поиска нового жилья, продажи недвижимости. Изменения в доме, начатые сегодня, будут иметь долгосрочные последствия.

Раки

Скоро вы встретите прагматичного человека, который станет вам другом. Новолуние также поможет вам выражать свои мысли – ваши тексты и слова будут бить не в бровь, а в глаз.

Львы

Впереди хороший месяц для пересмотра источников дохода, повышения цен. А вот менять работу или начинать что-то принципиально новое не стоит – впереди коридор затмений.

Девы

Новолуние в вашем знаке – праздник! Вы можете начинать новый этап в жизни и исправлять ошибки, заниматься лично собой – вы сейчас главный человек для себя!

Весы

Удача ждет вас в уединении, вдали от людей: так действует Новая Луна в предыдущем знаке. До дня рождения занимайтесь самоанализом, подводите итоги минувшего года.

Скорпионы

С этого дня окружающие будут более благожелательны к вам. Воспользуйтесь моментом для улучшения имиджа и исправления ошибок в коммуникациях.

Стрельцы

Многим этот день принесет мысли о смене работы. Если получаете предложения — оценивайте и интересуйтесь, но конкретные шаги предпринимать рано.

Козероги

Вы сможет избавиться от накопившихся проблем. Новолуние в родственном для вас знаке Дева благоприятно для учебы, путешествий, юридических и блогерских дел.

Водолеи

Интересное время для представителей знака, которые хотят изменить жизнь к лучшему. Попробуйте найти другой путь к своей цели – энергия Девы поможет с деталями и мелочами.

Рыбы

Вы сможете найти деловых партнеров или начать что-то менять в личной жизни. Только не увлекайтесь переменами: скоро затмение в вашем знаке, не самое простое время!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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