Путин провел урок "Разговоры о важном" в Тыве. Главные тезисы

Вопросы были разные - от ситуации в приграничье до вреда вейпов

Общеобразовательная школа №20 в Кызыле - одно из четырех учебных заведений, построенных в республике Тува по современным российским стандартам. Здесь Владимир Путин 2 сентября проводит открытый урок "Разговоры о важном". Говорят про развитие кадетских учебных заведений в регионе. И про те предметы, на которые стоит сделать упор в учебе. В их числе, по словам главы государства, обязательно должен быть и русский язык.

Путин: "Это язык еще и межнационального общения для нашей многонациональной страны, потому что он объединяет все народы России в единый, общий организм, в общий, единый народ. Поэтому знание русского языка - одна из самых важных задач для преподавателя в школе".

Интерес среди тувинцев, рассказывают школьники, растет и к изучению китайского языка. И республика Тува тут, заметил президент, отнюдь не исключение.

Путин: "Члены моей семьи, маленькие, говорят на китайском языке. Говорят свободно. Но это не значит, что мы должны забыть свой интерес к английскому языку. Мы ни от чего не отказываемся. У нас нет враждебных языков. У нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками".

В данный период нашей истории для этого используют Украину, где проводится специальная военная операция. В ней участвуют свыше 10 тысяч жителей республики. Родственники многих детей, которые были на встрече с президентом, находятся в зоне СВО. Оттого эта тема, разумеется, очень волновала школьников.

Путин: "По поводу мирных переговоров я всегда говорил, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами. Что сейчас там происходит? Ведь действующие власти Украины, даже в силу внутреннего законодательства, легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону конституции Украины. Но к чему это привело? Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти к этому явно не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий.

С этой целью была затеяна и курская авантюра, говорит президент.

Путин: Расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно. И прежде всего это касается наших людей. Люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области, но главные задачи, которые противник ставил перед собой, остановить наше наступление на Донбассе, они не достигнуты. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами, поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого желание действительно - не на словах, а на деле - переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации - именно в Курскую область с их попытками дестабилизировать ситуацию на приграничье в целом.

Дети спрашивали главу государства даже про запрет электронных сигарет. Про то, как он бы провел свободный день, если бы не был президентом. А также делились своими личными мечтами. Например, накопить на мотоцикл.

Путин: Мотоцикл - опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше, так спокойнее будет и папе, и маме.

Немало было предложений от школьников и по развитию туризма в Туве. Эту тему более детально обсуждали уже на отдельном совещании. Потенциал региона, подчеркивает Путин, колоссален.

Путин: "Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой. Здесь сосредоточены большие запасы свинца, угля, цветных и редких металлов. В том числе находится одно из крупнейших в России месторождений лития. Он, как известно, востребован при производстве аккумуляторов, электроники, других комплектующих для атомной промышленности, космической и авиационной отраслей. Тыва занимает первое место по запасам лития у нас в стране. Добыча этого металла, без преувеличения, является стратегическим вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность наших программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости страны.

Также президент проводит встречу и с главой республики. На повестке - в том числе развитие строительства. Все это время у здания администрации Кызыла дежурят местные жители, которые, несмотря на дождь и град, все-таки дождались президента.

После общения с людьми Владимир Путин едет в президентское кадетское училище. Там обучаются свыше 350 человек. Также глава государства посещает и самый большой в России буддийский монастырь. Одна из его главных реликвий - мощи Шакьямуни. Они были вывезены Далай-ламой из Тибета в 1959 году. Затем он даровал их монастырю. Президенту провели экскурсию, в завершении которой Владимир Путин повернул молитвенный барабан.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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