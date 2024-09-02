В Тюрингии и Саксонии правящая коалиция Олафа Шольца провалилась с треском

Западная пресса в панике: победили враги демократии и друзья Москвы.

"Политический Берлин с утра в шоке. Результаты выборов можно сравнить с землетрясением. Это удар молотком по светофору", - комментирует Себастиан Гейслер, ответственный за политику редактор газеты Bild.

На выборах в местные парламенты Тюрингии и Саксонии светофорная коалиция Олафа Шольца получила убедительный щелчок по носу. Фактически - это политический дефолт. В двух федеральных землях несистемные партии - "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт" - показали уничижительные для власти результаты. За партию Шольца в Тюрингии проголосовали всего 6 процентов населения. Ультраправая "Альтернатива для Германии" заняла первое место, получив треть голосов избирателей. И второе - в Саксонии, уступив лишь один процент Христианско-демократическому союзу.

"Люди хотят перемен. Германию загоняют в угол. Неважно, голосуете вы за желтых, красных, черных или зеленых, благодаря этой светофорной коалиции вы просто получаете больше ЕС, больше деиндустриализации, больше мигрантов, больше воинственной риторики. Голосуя за "Альтернативу для Германии", люди сказали "нет" деиндустриализации, нет мультикультурализму", - заявил Бьорн Хёке, глава регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии.

Еще один триумфатор прошедшего голосования - Сара Вагенкнехт. В обеих землях ее левый "Союз", созданный всего 8 месяцев назад, занял третье место.

"Результаты выборов, конечно, являются признаком того, насколько люди недовольны. Например, в сельской местности больше ничего не работает. Автобусы не ходят, почтовые отделения закрываются, врачи увольняются. И есть большое недовольство федеральной политикой. Людей волнуют вопросы войны и мира. Две трети выступают против планов США разметить ракеты. Подавляющее большинство хочет, чтобы конец украинскому конфликту был положен дипломатическим путем", - сказала Вагенкнехт.

Истеблишмент пытается сделать победителей нерукопожатными: мол, "Альтернатива для Германии" фашисты. А еще - продались русским. Хёке же как будто специально подлил масла в огонь: приехал на избирательный участок на внедорожнике российского производства. Сара Вагенкнехт - якобы тоже экстремистка и коммунистка и работает на Кремль. Олаф Шольц призвал не допускать ультраправых в региональные правительства. Да и левых, желательно, тоже. Но коалицию с победителями все равно создавать придется. Вагенкнехт в будущем и вовсе прочат пост министра иностранных дел.

"Как можно назвать антидемократической партию, получившую больше голосов, чем другие, если большинство населения явно отдаёт ей предпочтение на свободных выборах? То, что Шольц и Макрон называют демократией, на самом деле олигархия, а не власть народа", - отметил Гуннар Бек, член оппозиционной партии "Альтернатива для Германии".

Журналисты сняли, как рыдает сторонница проигравших "Зеленых". Фрау искренне не понимает, почему избиратели прокатили ее любимую партию, ярчайшие представители которой - недалекая министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.

Издание Bloomberg тоже переживает, что итоги региональных выборов стали сокрушительным ударом для Шольца и правящей коалиции, но тут же с цифрами и графиками показывает причины: деиндустриализация Германии и как следствие - стагнация экономики. И правые предлагают, что нужно сделать, чтобы ситуацию исправить.

"Люди уже давно потеряли доверие к правительству. И самым лучшим для Олафа Шольца было бы немедленно уйти в отставку. Люди в Германии хотят мира. Они не хотят поставок оружия Украине. Люди устали. В течение двух лет миллиарды были поставлены на Украину, а военного успеха - никакого. Мы хотим, чтобы деньги вкладывались в ФРГ. Что касается отношений с Россией, мы уже много лет говорим, что все эти санкции наносят гораздо больший вред Германии, чем России. Мы требуем отмены санкций", - заявил Гуннар Линдеман, член партии "Альтернатива для Германии".

Правящие круги вместо того, чтобы прислушаться к избирателям, просто изменили результаты выборов в Саксонии. Объявили, что при первоначальном подсчете произошла ошибка. У "Альтернативы для Германии" забрали один мандат и таким образом лишили ее блокирующего меньшинства. А партии Шольца и "Зеленым" добавили по одному месту в парламенте. Такая вот демократия.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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