Путин провел совещание по развитию Тувы

Президент отметил большой потенциал республики

Новую программу социально-экономического развития Тувы обсудили сегодня на совещании у президента. Владимир Путин провел его по видеосвязи из Кызыла, где находится с рабочей поездкой.

Глава государства отметил большой потенциал республики. Треть населения - люди в возрасте около 18 лет. По темпам рождаемости Тува на втором месте в России. Молодые семьи нужно обеспечить жильем. Объем строительства уже увеличили, но его необходимо наращивать и дальше. Одновременно - создавать всю необходимую инфраструктуру. Тува богата природными ископаемыми. Там находится одно из крупнейших в стране месторождений лития.

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