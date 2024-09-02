Путин: Даже маленькие члены моей семьи свободно говорят по-китайски

Он отметил, что и в Китае растет интерес к русскому языку

Члены семьи президента России Владимира Путина свободно разговаривают на китайском языке. Об этом глава государства рассказал, выступая в понедельник, 2 сентября, в одной из школ Кызыла.

Российский лидер указал на то, что среди россиян растет интерес к китайскому языку, потому что "контактов много, бизнес развивается соответствующим образом, очень много партнеров появляется между Россией и Китаем". Путин рассказал, что "члены моей семьи говорят тоже, маленькие, на китайском языке, говорят свободно".

Президент России добавил, что в Китае также растет интерес к русскому языку, сообщает РБК.

В мае 2024 года Владимир Путин посетил Китай, где встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер отмечал, что массовое изучение русского языка китайцами и празднование китайского Нового года в Москве как нельзя лучше характеризует уровень развития культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими двумя странами.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о совместных проектах российской столицы и Пекина. Города-побратимы на протяжении трех десятилетий оказывают друг другу всестороннюю помощь и поддержку. В Пекине показывают московские мультфильмы, там можно купить мороженое, сделанное в российской столице. Продает Москва и товары более ценные: медтехнику, лабораторное оборудование, оптоволокно, полимерные материалы.

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