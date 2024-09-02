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Турция подала заявку на вступление в БРИКС

14:02
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Шаг отражает стремление Анкары развивать связи в многополярном мире

Заявку на вступление в БРИКС подала Турция. Об официальной просьбе Анкары о вступлении в группу стран с формирующимся рынком сообщило агентство Bloomberg. Его источники уточнили, что таким образом Турция стремится укрепить глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников.

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Источники издания сообщили на условиях анонимности: администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. В этих условиях дипломатический шаг Анкары отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире. При этом Турция не отказывается от выполнения своих обязательств в качестве ключевого члена НАТО.

Источники в администрации Эрдогана признают, что свою роль сыграло и разочарование Анкары отсутствием прогресса в ее многолетней заявке на вступление в Европейский союз. Также заявка частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция не порвала связей с Россией после начала конфликта на Украине в 2022 году.

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