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Задержан избивший таксиста в Подмосковье мужчина

14:14
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Он не хотел платить за поездку

В Тульской области задержали мужчину, который избил таксиста в подмосковных Люберцах.

Хулигана задержали полицейские города Алексин совместно с правоохранителями Московской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержанного доставили в следственный отдел. Ранее он неоднократно был судим.

Инцидент произошел 30 августа на Инициативной улице в Люберцах. Между водителем такси и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний отказался платить за поездку. Агрессор вышел из машины, попытался атаковать таксиста через боковое окно, а затем сильно ударил его по голове. В результате водитель потерял концентрацию и врезался в другие автомобили.

"В состоянии аффекта был. У меня машина была в положении drive, и нога сама как будто бы на газ нажала, то ли педали перепутал <…> Я вообще не подозревал, что такое может произойти", - рассказал немного погодя таксист телеканалу РЕН.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Очевидцы инцидента бросились за ним, но не смогли догнать. Поймали его только 2 сентября в соседней области.

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