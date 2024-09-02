ВС России уничтожили свыше 8900 военных ВСУ на курском направлении

И более 1,1 тысячи единиц техники

Украинская армия за сутки на курском направлении потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.

В частности, ВСУ утратили три американские пусковые установки РСЗО HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.

Общие потери ВСУ с 6 августа составили более 8900 военнослужащих и 1119 единиц техники, в том числе 80 танков и 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Российские военные продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

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