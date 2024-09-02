ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Астронавт рассказал о странном звуке с застрявшего на МКС Starliner

14:39
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Природа звука неясна

Застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки. Об этом свидетельствует запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне.
Застрявшие на МКС астронавты пробудут в космосе до февраля

Обращаясь к диспетчеру, американец заявил, что у него возник вопрос по Starliner. Астронавт пояснил, что "через динамик идет странный звук", причем непонятно, "что его издает". Чтобы дать специалистам не Земле возможность понять, о чем идет речь, Уилмор поднес микрофон поближе к источнику звука.

Диспетчер подтверждает, что слышит "такой пульсирующий звук, почти как гидролокатор". В Центре управления полетами пообещали помочь разобраться с этим явлением, сообщает РИА Новости.

Ранее создатель SpaceX Илон Маск признал, что только Россия, в отсутствие компании SpaceX, смогла бы помочь американским астронавтам вернуться домой с Международной космической станции (МКС) после того, как выбыл из строя доставивший их туда Boeing Starliner.

Тем временем члены очередного экипажа МКС рассказали, какие задачи им предстоит решить за время своего пребывания на станции. Запланировано более 40 научных экспериментов. В декабре российские космонавты выйдут в открытый космос и установят прибор, который даст полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Starliner
Starliner
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.