Астронавт рассказал о странном звуке с застрявшего на МКС Starliner

Природа звука неясна

Застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки. Об этом свидетельствует запись разговора астронавта Барри Уилмора с Центром управления полетами в Хьюстоне.

Обращаясь к диспетчеру, американец заявил, что у него возник вопрос по Starliner. Астронавт пояснил, что "через динамик идет странный звук", причем непонятно, "что его издает". Чтобы дать специалистам не Земле возможность понять, о чем идет речь, Уилмор поднес микрофон поближе к источнику звука.

Диспетчер подтверждает, что слышит "такой пульсирующий звук, почти как гидролокатор". В Центре управления полетами пообещали помочь разобраться с этим явлением, сообщает РИА Новости.

Ранее создатель SpaceX Илон Маск признал, что только Россия, в отсутствие компании SpaceX, смогла бы помочь американским астронавтам вернуться домой с Международной космической станции (МКС) после того, как выбыл из строя доставивший их туда Boeing Starliner.

Тем временем члены очередного экипажа МКС рассказали, какие задачи им предстоит решить за время своего пребывания на станции. Запланировано более 40 научных экспериментов. В декабре российские космонавты выйдут в открытый космос и установят прибор, который даст полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне.

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