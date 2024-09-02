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ВС России нанесли удары по частям ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области

14:39
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Отражено шесть атак украинских штурмовых групп

Украинские формирования в 16 районах Курской области поражены ударами ВС России. Уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны.

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Также, по данным военного ведомства, российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в 14 районах Сумской области. Поражены сосредоточения личного состава и военной техники украинской армии.

Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии за сутки отразили шесть атак штурмовых групп противника. ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также сорваны три попытки атак ВСУ в Курской области - в направлении  Ольговки и Кремяного.

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