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Роскомнадзор объяснил, почему переименование каналов-иноагентов не поможет

15:04
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Это не снимает с них обязанности иноагентов

Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность. Такие разъяснения в понедельник, 2 сентября, дали в пресс-службе Роскомнадзора.
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Ведомство прокомментировало решение Telegram-каналов, признанных иностранными агентами и обязанных соответствующим образом маркировать все свои публикации, изменить названия и продолжить прежнюю деятельность без маркировки постов.

Также нарушением является отсутствие маркировки в каждой публикации при наличии одного поста с указанием статуса иноагента, закрепленного в шапке канала.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в связи с этим рассматривают вопрос о возбуждении административного производства в отношении администраторов указанных Telegram-каналов, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что "тот, кто хочет исправиться, — у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться". Избавиться от статуса иностранного агента можно, "отвергнув подачки" зарубежных стран.

Минюст предлагал лицам, которые намереваются действовать в качестве иностранных агентов, добровольно подать в ведомство заявление о включении в соответствующий реестр. Если человек добровольно не явится, статус иноагента все равно будет присвоен, подчеркивали в министерстве.

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