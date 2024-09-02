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Гимн Украины нашли в коде ПО для выборов президента США

15:29
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Предполагается, что программист так проявил солидарность с киевским режимом

Проверка программного обеспечения (ПО) для составления списка избирателей, которое будет использоваться в штате Нью-Гэмпшир на выборах президента США, выявила, что в его код вшит гимн Украины.
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Как пишет Politico, неожиданная находка была сделана при проверке ПО, которую заказали специализированной компании в рамках подготовки к выборам. Выяснилось также, что это программное обеспечение подключено к серверам за пределами США и использует находящийся в открытом доступе код.

Газета пишет, что ответственная за ПО компания устранила выявленные проблемы — властям "удалось предотвратить катастрофу".

Ранее в Киеве пожаловались на массированную хакерскую атаку, которая стала причиной масштабного технического сбоя в IT-системах украинских сервисов. В частности, перестали работать дата-центры "Укрпошты", "Нафтогаза" и его "дочки".

В июле данные более 3200 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, появились в Сети — это оказалась очередная акция хакерской группы RaHDit, известной также под названием "Злые русские хакеры".

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