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Возбуждено дело против замкомандующего Ленинградским военным округом

15:28
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Валерий Муминджанов подозревается в получении особо крупной взятки

Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова.

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Военному вменяется получение взятки в особо крупном размере. Следователи считают, что Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования по заказу Минобороны, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За пресловутое содействие он получил взятку в размере более 20 миллионов рублей.

Муминджанов и его родные являются владельцами недвижимости в Москве и Воронеже более чем на 120 миллионов рублей — законность ее приобретения проверяется.

Валерия Муминджанова задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что борьба с коррупцией в России — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа, причем "ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет".

Глава Севастополя Михаил Развожаев, увольняя своего заместителя Евгения Горлова, отмечал, что "очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание". Вскоре после этого Горлов попал в СИЗО.

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