Камила Валиева угодила в новый скандал

Сеть бурлит от возмущения

Стало известно, что Камила Валиева будет учиться сразу в двух ВУЗах: в МГИМО и в МГУСиТ. В Сети, впрочем, пользователи сильно возмущены из-за распространившегося видео, на котором запечатлена прославленная фигуристка на сцене и обращающаяся к абитуриентам. Особо наблюдательные комментаторы обратили внимание на надпись за спиной Камилы.

В частности, там написано ее имя и регалии: "российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира (2020 года), олимпийская чемпионка (2022 года). Собственно, последние две регалии и возмутили общественность.

Знающие люди утверждают, что в 2020 году не было никакого чемпионата мира по фигурному катанию, а олимпийской чемпионкой 2022 года является не Камила Валиева, а Анна Щербакова.

Интернет-пользователи судачат, что эту "стыдную запись" сделали, чтобы Камиле не было совсем уж обидно, ведь не секрет, что после дисквалификации она лишилась всех титулов, у нее нет даже звания чемпионки России.

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