ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Камила Валиева угодила в новый скандал

15:24
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Сеть бурлит от возмущения

Стало известно, что Камила Валиева будет учиться сразу в двух ВУЗах: в МГИМО и в МГУСиТ. В Сети, впрочем, пользователи сильно возмущены из-за распространившегося видео, на котором запечатлена прославленная фигуристка на сцене и обращающаяся к абитуриентам. Особо наблюдательные комментаторы обратили внимание на надпись за спиной Камилы.

В частности, там написано ее имя и регалии: "российская фигуристка, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира (2020 года), олимпийская чемпионка (2022 года). Собственно, последние две регалии и возмутили общественность.

Знающие люди утверждают, что в 2020 году не было никакого чемпионата мира по фигурному катанию, а олимпийской чемпионкой 2022 года является не Камила Валиева, а Анна Щербакова.

Интернет-пользователи судачат, что эту "стыдную запись" сделали, чтобы Камиле не было совсем уж обидно, ведь не секрет, что после дисквалификации она лишилась всех титулов, у нее нет даже звания чемпионки России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Камила Валиева
Камила Валиева
Камила Валиева
Камила Валиева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.