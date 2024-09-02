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В США оценили риск перерастания конфликта на Украине в глобальную войну

15:41
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Это уничтожит США, Россию, Европу и весь мир

Разрешение Запада бить дальнобойным оружием по России приведет к резкой эскалации конфликта на Украине. Это выльется в глобальную войну с применением ядерного оружия, заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

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По словам военного эксперта, опасная эскалация может быстро создать условия уже не для ограниченного ядерного конфликта, а для всеобщей ядерной войны. Эта глобальная катастрофа приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира, передает агентство Sputnik.

Украина, по словам Риттера, фактически уже является проигравшей стороной. Разрешения Запада на использование дальнобойного оружия не позволят ВСУ переломить ситуацию.

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