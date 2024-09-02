Ушаков раскрыл детали участия Путина в ВЭФ-2024

Президент отправится на форум после визита в Монголию

Российский лидер Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума вместе с премьер-министром Малайзии и заместителем председателя Китайской народной республики Хань Чжэном. Об этом в понедельник, 2 сентября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Представитель Кремля рассказал, что на форум съедутся 6 тысяч гостей из 76 стран, свое участие подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний.

Главным мероприятием ВЭФ-2024 Ушаков назвал пленарное заседание, запланированное на 5 сентября. Оно начинается в 15:00, в нем примет участие президент России. Во Владивосток на форум он приедет из Монголии, сообщает РИА Новости.

В Приморье уже полным ходом идет подготовка к форуму, ожидая большой ажиотаж: представители бизнес-сообществ России и мира устремились на главное деловое событие Азиатско-Тихоокеанского региона. Главная тема форума этого года – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что к ВЭФ приковано внимание не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Она подчеркнула, что "Запад сам себя изолировал", поэтому "в этих условиях, конечно, форум приобретает особую актуальность".

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