Дана Борисова после пластики на лице: Это трагедия, боль и позор моей жизни

Ведущая дала откровенное интервью

Недавно Дана Борисова легла под нож пластического хирурга, чтобы сделать себе так называемые "лисьи глазки". Полученным результатом популярная ведущая осталась довольна. Дана заявила, что чувствует себя другим человеком.

При этом она не скрывает, что это уже не первая пластическая операция в ее жизни. Много лет назад она уже прибегала к липосакции. По словам Борисовой, откачивать жир из проблемных мест пришлось дважды с непродолжительными перерывами. В итоге она осталась довольна на 70%.

Телеведущая всегда была стройной, а когда являлась лицом "Армейского магазина" на "первой кнопке", то и вовсе стала секс-символом. Однако в какой-то момент Дана начала набирать вес. Она рассказала, когда это началось.

"Это трагедия, боль и позор моей жизни. Все беды с внешностью пошли от употребления запрещенных веществ... с пагубной зависимостью я боролась очень долго, и – слава Богу, хвала медикам и спасибо за поддержку родным и близким! – у меня получилось с этим справиться. Господи помилуй, больше никакой запрещенки!" - заявила Борисова.

Короткое время Дана пользовалась средством для диабетиков, которое сейчас крайне сильно разрекламировано в шоу-бизнесе. Многие знаменитости им пользуются не по назначению, в результате теряя не только нежелательные килограммы, но и здоровье. Борисова сообщила, как начала слепнуть из-за этого лекарства. В результате напуганная ведущая бросила его принимать, передает Prozvezd.info.

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