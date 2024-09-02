Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией

Путина ждет насыщенная программа

Участие Монголии в Международном уголовном суде (МУС) не повлияет на поездку президента России Владимира Путина.

Ранее Монголия признала юрисдикцию МУС. "У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Что касается остальных стран-участниц МУС, представитель Кремля ничего конкретного не ответил.

"По мере посещения мы будем вас информировать", - сказал он.

Путин посетит Монголию 2-3 сентября. На завтра у главы государства запланирована обширная программа: Путин примет участие в праздновании победы на Халхин-Голе, возложит цветы к памятнику маршалу Жукову в Улан-Баторе, проведет переговоры с президентом Монголии и посетит школу улан-баторского филиала Российского экономического университета имени Плеханова.

В марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в военных преступлениях – якобы, они причастны к "незаконному перемещению" населения, в том числе детей, в Россию. В Кремле и в МИД России заявили, что не признают юрисдикцию МУС, а его ордер на арест Путина является ничтожным.

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