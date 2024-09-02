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Взрывотехники МЧС обезвредили авиабомбу и кассетные боеприпасы в Курской области

16:02
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Всего уничтожено более 308 взрывоопасных предметов

Одну авиабомбу и два кассетных боеприпаса М-77 обезвредили за сутки пиротехники МЧС России за сутки в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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В МЧС уточнили, что за прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России трижды привлекались к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Работы велись на территории одного муниципального района.

В результате взрывотехники обнаружили и уничтожили одну авиабомбу и два кассетных боеприпаса. Всего саперы МЧС России обследовали более 23 гектаров территорий. Уничтожено более 308 взрывоопасных предметов, передает ТАСС.

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