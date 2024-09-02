Таинственный сын Андрея Малахова пошел в школу: ведущего видели на территории

Шоумен пришел с женой

Андрей Малахов и Наталья Шкулева стали родителями в ноябре 2017 года. У пары родился сын Александр, однако общественность мальчика ни разу не видела. Любящий копаться в чужом грязном белье шоумен личную жизнь предпочитает не выставлять напоказ.

Тем не менее ушлые журналисты обнаружили Малахова и Шкулеву сегодня, 2 сентября, на территории одной из элитных школ в центре Москвы. Супруги общались с родителями других школьников, после чего прошли в учебное заведение вслед за детьми и, немного пробыв там, ушли домой, мило держась за руки, передает Super.ru. Однако, подчеркивает издание, наследника Малахова и Шкулевой замечено не было.

Репортеры выяснили, что оплата месяца обучения в учреждении стоит более 150 тысяч рублей. В стоимость входят различные кружки и спортивные секции, трехразовое питание, медицинское обслуживание, возможность пребывания с педагогами до 19 часов вечера.

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