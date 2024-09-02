"Очень тяжело": Сысоева откровенно высказалась о расставании со Стоуном

Надя покинула шоу "Выжить в Дубае"

Накануне, 1 сентября, показали новый выпуск развлекательной передачи "Выжить в Дубае", в ходе которого выяснилось, что шоу покинула Надежда Сысоева. Вместе с любимым мужчиной Сашей Стоуном популярная артистка была одной из самых ярких участниц телепроекта, причем, судя по комментариям в Сети, вызывающим не самые приятные эмоции у зрителей.

Однако лишь сейчас, в рамках передачи Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка", Надежда Сысоева откровенно рассказала о том, что в момент съемок экстремальной передачи у нее умерла мать. Юмористка переживала тогда крайне тяжелый период, и Саша Стоун поддерживал ее изо всех сил. Причем помогал ей не только он, но и, по словам Надежды, его родственники. Однако после завершения шоу закончились и их отношения.

"Мы приехали как пара и уехали как пара. Все, что происходило после проекта, — пусть останется после проекта. Мы не общаемся. Как любая девочка переживает расставание — очень тяжело, но момент был такой, что не до этих было переживаний", - призналась Надежда Сысоева с дрожью в голосе.

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