Премьер-министр Нидерландов встретился с Зеленским и пообещал помощь на 200 млн евро

Он посетил школу и встретился с ветеранами

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф прибыл в подконтрольный Киеву город Запорожье. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, ветеранами, а также посетил школу. В итоге европейская страна решила выделить Киеву новый пакет помощи более чем на 200 миллионов евро. Об этом сообщил Схоф в сети Х.

При этом он подчеркнул, что средства пойдут на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также оказание гуманитарной помощи, отмечает ТАСС.

Ранее Нидерланды заявили, что не ограничивают применение истребителей F-16, переданных украинской армии, в пространстве над Россией. Напомним, что Украина получила шесть таких воздушных судов от них. Первые истребители прибыли туда еще в конце июля.

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