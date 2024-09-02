В могилу Нонны Мордюковой подхоронили второго человека

В семье артистки разразился скандал

Летом умерла сестра Нонны Мордюковой Татьяна. За неделю до этого женщина находилась в институте имени Склифосовского, после чего ее поместили в хоспис. Дочь Татьяны Юлия Харламова утверждает, что ничего об этом не знала, а занималась всеми делами ее старшая сестра Ирина. Более того, Харламова не сразу узнала о смерти матери и точно не была согласна, чтобы ее прах захоронили в могилу Нонны Мордюковой.

"Ирина сказала: "Тебе мама не говорила, что хочет быть похоронена у Нонны? А мне говорила!". А мне даже не сообщили о смерти, позвонил лишь координатор. Сестра знала уже с восьми утра, а мне только в 11 сказали. Мотивировали все словами: "Мать не хотела тебя видеть", - приводит слова Харламовой Starhit.

Также Юлия рассказала, что получила посмертное письмо от матери. Написанное от руки, оно содержало сожаления Татьяны, что она переписала на нее квартиру, и изъявление желания, чтобы за ее могилой присматривала Ирина.

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