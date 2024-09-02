ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В могилу Нонны Мордюковой подхоронили второго человека

17:24
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

В семье артистки разразился скандал

Летом умерла сестра Нонны Мордюковой Татьяна. За неделю до этого женщина находилась в институте имени Склифосовского, после чего ее поместили в хоспис. Дочь Татьяны Юлия Харламова утверждает, что ничего об этом не знала, а занималась всеми делами ее старшая сестра Ирина. Более того, Харламова не сразу узнала о смерти матери и точно не была согласна, чтобы ее прах захоронили в могилу Нонны Мордюковой.

"Ирина сказала: "Тебе мама не говорила, что хочет быть похоронена у Нонны? А мне говорила!". А мне даже не сообщили о смерти, позвонил лишь координатор. Сестра знала уже с восьми утра, а мне только в 11 сказали. Мотивировали все словами: "Мать не хотела тебя видеть", - приводит слова Харламовой Starhit.

Также Юлия рассказала, что получила посмертное письмо от матери. Написанное от руки, оно содержало сожаления Татьяны, что она переписала на нее квартиру, и изъявление желания, чтобы за ее могилой присматривала Ирина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Во время похорон народной артистки СССР Нонны Мордюковой
Во время похорон народной артистки СССР Нонны Мордюковой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.