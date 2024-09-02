Степан Орлов: "Мы должны воспитывать подрастающее поколение с пониманием исторической правды"

Весной в Москве откроется уникальная выставка

В 2025 году в Южном округе пройдет Всероссийская выставка-конкурс "80 лет Великой Победе". Однако прием художественных работ стартует уже 1 ноября 2024 года. К участию приглашаются ребята с шести лет: учащиеся школ, студенты высших и средних учебных учреждений, педагоги-художники. Всего конкурсом предусмотрено четыре возрастные группы, объявил депутат Мосгордумы Степан Орлов, возглавивший оргкомитет выставки.

"Это уникальный для Южного округа столицы проект, нацеленный на прославление художественными средствами героического прошлого России. Такие культурные события помогают воспитывать подрастающее поколение с пониманием исторической правды", - заявил Орлов.

Организатором выставки стала школа №548 "Царицыно", соорганизаторами являются Департамент культурного наследия города Москвы, музей-заповедник "Царицыно", МГАХИ имени В. И. Сурикова, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Куратором проекта выступит Российская академия художеств.

Ранее в Москве открылась выставка "Находки в реставрации", одна из главных сенсаций которой - обнаруженный архив, предположительно, принадлежавший Владимиру Гиляровскому. Стихотворные посвящения, приглашения на его имя, визитки, афиши, меню ресторанов и даже деньги. На выставке - лишь часть найденного архива. В нем - почти тысяча документов. В ближайшее время их предстоит изучить. И, конечно же, попробовать выяснить их загадочную историю.

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