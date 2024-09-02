Путин прибыл в Улан-Батор

В ближайшие два дня у российского лидера насыщенная программа

Владимир Путин отправился с официальным визитом в Монголию. Президентский самолет прибыл в Улан-Батор, где его встречал почетный караул.

В ближайшие два дня у российского лидера насыщенная программа - встречи с президентом и премьер-министром страны, а также главой Великого хурала - парламента Монголии.

Этот визит приурочен к празднованию 85-й годовщины победы на Халкин-Голе, когда советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии.

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