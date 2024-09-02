Систему общественного транспорта столицы предлагают дополнить малогабаритными электромобилями

Они могут ходить от метро до поликлиник, МФЦ, школ, торговых центров

Инженер-изобретатель, член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин заявил, что транспортную доступность в столице может улучшить создание системы малогабаритного транспорта по принципу "от точки до точки.

"Курсирование небольших общественных шаттлов на электрическом приводе по заданным внутрирайонными маршрутам может разгрузить столичные дороги и улучшить экологическую обстановку, сделав еще более комфортным и быстрым передвижение в локализованных общественных пространствах. Это отличная альтернатива, с одной стороны, стоянию в пробках и потере времени в поисках свободной парковки, а с другой – электросамокатам", – отметил Кучмин.

Он добавил, что электромобили могут ходить, например, от метро до поликлиник, МФЦ, школ, торговых центров.

"Появление нового вида общественного транспорта может существенно сэкономить время поездки и стать большим подспорьем для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, его развитие будет способствовать более частому выбору общественного транспорта, даже несмотря на наличие личного", – добавил Кучмин.

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