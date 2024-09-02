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Для жителей районов Восточного округа организовали экскурсию на фестиваль-форум "Территория будущего. Москва 2030"

18:46
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Пенсионеры коллективно выехали на выставку

Долголеты из районов Новокосино, Вешняки, Новогиреево и Восточный посетили площадку фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином дворе.

По словам руководителя Центра московского долголетия "Новокосино" Людмилы Митрюк, жители неоднократно к ней обращались с просьбой помочь им с совместным выездом на площадку фестиваля, ведь многим добираться самостоятельно проблематично, а вместе гораздо удобнее. Автобусы организованно подвезли к Гостиному двору посетителей, а сотрудники-волонтеры фестиваля провели экскурсию по всему пространству.

Отметим, что посетить фестиваль-форум "Территория будущего. Москва 2030" можно до 8 сентября. Напомним, мероприятие представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

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Экскурсия на "Территорию будущего"
Экскурсия на "Территорию будущего"
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