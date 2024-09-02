ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аршавин не пришел к дочке-первокласснице в школу

19:05
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Футболист занят другими делами

Сегодня, 2 сентября, бывшая жена Андрея Аршавина Алиса повела в первый класс их дочь Есению. Девочка будет учиться в одной из лучших школ Санкт-Петербурга. Алиса общалась с другими родителями и учителями и ответила на несколько вопросов журналистов. В частности, репортеры обратили внимание, что Андрея Аршавина рядом с дочкой не наблюдалось.

"Не звонит, не пишет, не приехал поздравить. Наверное, у него сейчас другие хлопоты. Жаль", - высказалась Алиса.

Она прокомментировала слухи о том, что у Андрея родился ребенок от некой модели. По словам женщины, "у папы сейчас ребенок родился, ему не до нас". Впрочем, Аршавина, как говорят, давно уже перестала ждать активности от бывшего мужа в том, что касается воспитания их общей наследницы. Женщина справляется сама. Кроме того Алисе удалось успешно восстановить нос, который у нее буквально провалился.

"Я очень счастливая женщина! И только сейчас начала по-настоящему жить жизнь", - заявила Алиса Аршавина StarHit.

Напомним, что именно к ней ушел от Юлии Барановской Андрей Аршавин более десяти лет назад. В 2013 влюбленные оформили отношения, но брак их долго не продержался.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.