Аршавин не пришел к дочке-первокласснице в школу

Футболист занят другими делами

Сегодня, 2 сентября, бывшая жена Андрея Аршавина Алиса повела в первый класс их дочь Есению. Девочка будет учиться в одной из лучших школ Санкт-Петербурга. Алиса общалась с другими родителями и учителями и ответила на несколько вопросов журналистов. В частности, репортеры обратили внимание, что Андрея Аршавина рядом с дочкой не наблюдалось.

"Не звонит, не пишет, не приехал поздравить. Наверное, у него сейчас другие хлопоты. Жаль", - высказалась Алиса.

Она прокомментировала слухи о том, что у Андрея родился ребенок от некой модели. По словам женщины, "у папы сейчас ребенок родился, ему не до нас". Впрочем, Аршавина, как говорят, давно уже перестала ждать активности от бывшего мужа в том, что касается воспитания их общей наследницы. Женщина справляется сама. Кроме того Алисе удалось успешно восстановить нос, который у нее буквально провалился.

"Я очень счастливая женщина! И только сейчас начала по-настоящему жить жизнь", - заявила Алиса Аршавина StarHit.

Напомним, что именно к ней ушел от Юлии Барановской Андрей Аршавин более десяти лет назад. В 2013 влюбленные оформили отношения, но брак их долго не продержался.

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