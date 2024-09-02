После обстрела в больницы Белгорода увезли более 40 человек

Из них шестеро в тяжелом состоянии

В больницах Белгорода с 30 августа на стационарном лечении находятся 44 пострадавших при обстрелах города, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Кроме того шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Еще 24 человека получили медицинскую помощь амбулаторно, передает РИА Новости.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область. В результате погиб один мирный житель, ранены 19 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Президент России Владимир Путин пообещал, что российские военные сделают все возможное, чтобы нормальная жизнь в Курской, Брянской и Белгородской областях восстановилась.

"Наши вооруженные силы сделают все, для того, чтобы нормальная жизнь у этих детей восстановилась. Я в этом уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений", - сказал он в ходе посещения школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

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