ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После обстрела в больницы Белгорода увезли более 40 человек

19:31
  • понедельник
  • 02 сентября 2024

Из них шестеро в тяжелом состоянии

В больницах Белгорода с 30 августа на стационарном лечении находятся 44 пострадавших при обстрелах города, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Кроме того шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все они получают медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Еще 24 человека получили медицинскую помощь амбулаторно, передает РИА Новости.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки более 80 раз обстреляли и атаковали беспилотниками Белгородскую область. В результате погиб один мирный житель, ранены 19 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Президент России Владимир Путин пообещал, что российские военные сделают все возможное, чтобы нормальная жизнь в Курской, Брянской и Белгородской областях восстановилась.

"Наши вооруженные силы сделают все, для того, чтобы нормальная жизнь у этих детей восстановилась. Я в этом уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений", - сказал он в ходе посещения школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Последствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.