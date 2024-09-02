Олег Артемьев: Научное просвещение школьников - важный шаг в формировании интеллектуальной элиты страны

В новом учебном году ВДНХ подготовила для ребят программу о космосе

Летчик-космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Олег Артемьев рассказал, что в новом учебном году ВДНХ подготовила для школьников программу о космосе. Ребят ждут встречи "Насколько огромна Вселенная?", "Поиски жизни и разума во Вселенной", "Гравитация - главная сила", "Замкнутое пространство: поссориться нельзя договориться".

Кроме того, лекции по антропологии, физике и химии, медицине и психологии прочтут ведущие популяризаторы науки.

"Россия – первооткрыватель в космосе. На ВДНХ ребята смогут увидеть реальные космические объекты, пообщаться с космонавтами и другими специалистами в области ракетно-космической отрасли. Научное просвещение со школьной скамьи - важный шаг в формировании интеллектуальной элиты нашей страны", – отметил Артемьев.

Он добавил, что знания о космосе способствуют развитию критического мышления и воображения.

"Знания о Вселенной помогают понять место человека в ней, сформировать научное мировоззрение и заинтересоваться естественными науками", – подчеркнул космонавт.

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